سعر الدولار ينخفض الجمعة والين يرتفع مع تقييم المتعاملين لمسار الفائدة الأمريكية

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارا قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع اليوم الجمعة إذ أبقى القلق بشأن البنوك المستثمرين في حالة حذر وقيم المتعاملون احتمالات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.097 % إلى 102.48 نقطة ليبقى أعلى قليلا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 101.91 الذي لامسه يوم الخميس. وحقق المؤشر مكاسب طفيفة يوم الخميس هي الأولى له في ستة أيام تداول.

ورفع مجلس الاحتياطي أمس الأول الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكنه اتخذ موقفا حذرا بشأن المزيد من الزيادات بسبب الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي حتى مع إبقاء رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحا أمام رفع آخر في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخميس أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان بقاء ودائع الأمريكيين المصرفية آمنة لتهدئة المستثمرين.

وارتفع الين 0.5 % إلى 130.16 مقابل الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 130.055 في وقت سابق من الجلسة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2285 الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2341 دولار يوم الخميس في تعاملات متقلبة.

وصعد اليورو 0.03 % عند 1.0833 دولار ليظل أقل من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0930 دولار الذي لامسه يوم الخميس.

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس آذار من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وبريطانيا المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الجمعة لتقييم حالة الاقتصاد الأوروبي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 % إلى 0.669 مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.14 % إلى 0.624 مقابل الدولار.