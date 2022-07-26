سعر الدولار ينخفض الثلاثاء والأنظار تتجه نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

انخفض سعر الدولار إلى أقل من أعلى مستوى له في عقدين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث يقوم المتداولون بتحليل مجموعة من الأرباح والبيانات بحثًا عن أدلة حول اتجاه الاقتصاد قبل قرار سعر الفائدة الفيدرالي هذا الأسبوع، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

اعتبارًا من الساعة 02:39 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0639 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار – الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى – على مستوى منخفض بشكل طفيف بنسبة 0.07٪ عند 106.285. ولامس الدولار مؤخرًا أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 109.290 في منتصف يوليو.

توقعات سعر الفائدة

ويلوح في الأفق اليوم بداية اجتماع وضع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس على الأقل في محاولة للحد من التضخم الحاد.

ومع ذلك، أدى التراجع الأخير في البيانات الاقتصادية إلى تفكير بعض المتداولين فيما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبتعد عن تشديد السياسة العدوانية لتجنب إلحاق الضرر بالنمو أم لا.

كما أثر التحذير من الأرباح من جانب سلسلة “وول مارت” العملاقة في وقت متأخر أمس الاثنين، بالسلب على معنويات السوق، حيث قالت الشركة إنها شهدت بعض العملاء يخفضون الإنفاق التقديري.

منطقة اليورو وأزمة الغاز

في غضون ذلك، ارتفع اليورو قليلاً مقابل الدولار، بنسبة 0.06٪ إلى 1.0226 دولار. لكن العملة الموحدة لا تزال تواجه رياحا معاكسة من حالة عدم اليقين الجديدة بشأن إمدادات الغاز الروسي.

وقالت جازبروم، شركة الطاقة الروسية الحكومية، أمس الإثنين إن الإمدادات باتجاه الغرب عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1 ” إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20٪ فقط من طاقتها، وجاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من عودة الشركة للإنتاج إلى 40٪ من السعة مع انتهاء الصيانة المجدولة.

وارتفع سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات بورصة لندن اليوم اليوم الثلاثاء فوق 2000 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ بداية مارس على خلفية قرار تخفيض إمدادات نورد ستريم 1.

العملات الأخرى

كما حقق الجنيه البريطاني مكاسب مقابل الدولار، حيث ارتفع بنسبة 0.14٪ إلى 1.2058 دولار. يدرس المستثمرون قرار سياسة بنك إنجلترا الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض بما يصل إلى 50 نقطة أساس.

هذا وقد تراجع الدولار الاسترالي قليلا، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر واحد مقابل الدولار، ليتم تداوله عند 0.6957 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الرئيسية في أستراليا غدا الأربعاء، ويرى الاقتصاديون أن نمو مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسية يتجه إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من 30 عاما.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجع سعر البيتكوين بنسبة 3.75٪ لتصل إلى 21,085.1 دولارًا، حيث ارتفعت العملة الرقمية مرة أخرى مقارنة بالأسبوع الماضي.