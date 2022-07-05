سعر الدولار ينخفض الثلاثاء مع بحث الدول عن ملاذات آمنة للهروب من التضخم

انخفضت أسعار الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة في تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفض سعر الدولار الأسترالي أيضًا على الرغم من إعلان بنك الاحتياطي في البلاد عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة،رغم محاولة عدد من الدول البحث عن ملاذات آمنة للهرب من خطر التضخم والركود المحتمل كحيازة الذهب أو العملات بمختلف أنواعها،.

في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:00 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 ٪ إلى 104.892، بعد أن ارتفع إلى 105.64 اليوم الجمعة، بالقرب من ذروة عقدين عند 105.79 وصلت في منتصف يونيو.

وكانت الميول تجاه المخاطرة في ارتفاع يوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسواق الأسهم بشكل عام، وقد أثر ذلك على الدولار كملاذ آمن. ومع ذلك، فإن الخسائر محدودة بالنظر إلى انتعاش قوي في عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي تم تداوله في آخر مرة عند 2.937٪ من أدنى مستوى له منذ مايو عند 2.791٪ يوم الجمعة.

ولم يكن هناك تداول في Treasurys أمس الاثنين، مع إغلاق الأسواق الأمريكية لعطلة الرابع من يوليو، مما حد أيضًا من النشاط في أسواق الصرف الأجنبي.

الدولار الأمريكي مقابل الأسترالي

وعلى صعيد آخر، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 ٪ إلى 0.6858 بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس. في حين أن هذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، فإن زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي قد غذت التكهنات بأن البنك المركزي الأسترالي قد يكون أكثر شراسة في تشديده.

وصرح المحللون لدى “أي إن جي” في مذكرة أنه “على الرغم من ذلك، فقد تم فصل الدولار الأسترالي إلى حد كبير عن السياسة النقدية وديناميكيات الأسعار قصيرة الأجل، بينما ظل مدفوعًا بشكل أساسي بتحركات الدولار وبيئة المخاطر العالمية”.

الدولار الأمريكي مقابل اليورو



ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.0439، قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو الأخيرة من منطقة اليورو، والتي من المفترض أن تظهر تباطؤًا في النشاط في المنطقة.

ويستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عقد في وقت لاحق من هذا الشهر، وينتظر المتداولون صدور محضر اجتماع يونيو يوم الخميس للحصول على مزيد من القرائن حول السياسة النقدية المستقبلية.