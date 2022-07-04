سعر الدولار ينخفض الإثنين.. والاحتياطي الفيدرالي عازم على محاربة التضخم

انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الإثنين، لكنه ظل مطلوبًا كملاذ آمن بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي بينما من المرجح أن تحد عطلة الولايات المتحدة من التقلبات، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

في الساعة 2:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:55 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولارالذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1% إلى 104.810، وهو ليس أقل بكثير من أعلى مستوى له في العقدين الماضيين عند 105.790.

سقوط أوروبا

وصرح المحللون لدى بنك “نومورا” في مذكرة أنه من المرجح أن تسقط منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا والولايات المتحدة في حالة ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث تتطلع البنوك المركزية إلى استعادة سيطرتها على التضخم، ومن المرجح أن تخطئ المصداقية في جانب تشديد السياسة أكثر من اللازم.

وقد تم دعم هذا الرأي من خلال البيانات الاقتصادية الأخيرة، مع نمو الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أقل بكثير من المتوقع في مايو، بينما انخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الآن الذي يحظى باهتمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى 2.1% سنويًا للربع الثاني.

الفيدرالي.. لا تراجع

ورغم ذلك، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- الأسبوع الماضي إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يهدف لترويض التضخم الحاد.

وصرح محللو “أي إن جي” في ملاحظة أنه: “يجب أن يستمر الدولار في الاعتماد على أرضية صلبة إلى حد ما في الربع الثالث بفضل زيادات أسعار الفائدة التي حملها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبيئة التي لا تزال مليئة بالتحديات للأصول ذات المخاطر العالمية بسبب تشديد السيولة والمخاوف من حدوث تباطؤ عالمي”.

وسيراقب المستثمرون عن كثب تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة عن كيفية أداء سوق العمل، بالنظر إلى تفويض التضخم / التوظيف الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن محضر يوم الأربعاء من اجتماع يونيو للبنك المركزي سيوفر بعض الأفكار حول كيفية رؤية صانعي السياسة للمسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

في حين قام السوق بتسعير زيادة 75 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر بعد أن قام البنك المركزي الأمريكي بتسليم مثل هذه الزيادة في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ 1994.

الدولار وعملات أخرى

وارتفع زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.0434، أعلى بشكل هامشي فقط من أدنى مستوى له في خمس سنوات في مايو عند 1.0349 ولم يساعده إعلان ألمانيا عن أول عجز تجاري شهري لها منذ عام 1991 بعد انخفاض الصادرات بشكل غير متوقع في مايو.

ويشير العجز البالغ مليار يورو (1 مليار دولار) إلى أن الاقتصاد الألماني القائم على التصدير يشعر بالتأثير الكامل لغزو روسيا لأوكرانيا وعمليات الإغلاق الصينية المرتبطة بفيروس كورونا والأضرار المرتبطة بسلاسل التوريد الدولية.

كما تداول زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% عند 1.2114، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.1976 يوم الجمعة، وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 135.37، في حين ارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 0.6849.

ويجتمع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم المرتفع.

وقد أوضح استطلاع أجرته وكالة بلومبرج أن جميع الخبراء الاقتصاديين الـ 26 باستثناء واحد يتوقعون أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الهدف النقدي بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الثلاثاء إلى 1.35%، إلى مستوى لم يشهده منذ مايو 2019.