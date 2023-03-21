سعر الدولار يلتقط الأنفاس الثلاثاء مع تحول الأنظار إلى اجتماع الاحتياطي الاتحادي

استقر سعر الدولار في الأسواق الأسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لكنه كافح للابتعاد عن أدنى مستوياته في 5 أسابيع مع اعتقاد المتعاملين أن الضغوط المصرفية ستمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير أو ربما لا يرفعها على الإطلاق خلال اجتماعه هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.1 % إلى 1.0712 دولار لليورو وتقدمت أكثر قليلا على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. واستقرت عند 131.24 ين، أي أعلى قليلا من أدنى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 130.55.

قال جون فيليس محلل العملات الأجنبية والمحلل الاستراتيجي لشؤون الاقتصاد الكلي للأمريكتين لدى بي.إن.واي ميلون “كان التقلب في أسعار الفائدة وأسواق الأصول بصفة عامة استثنائيا في الآونة الأخيرة”.

وأوضح: “ألقى ذلك بظلاله على الصورة بالنسبة لاجتماع (الاحتياطي الاتحادي في) مارس وما بعده. كان من بين تأثيراته إعادة تقدير كبيرة … فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة المستقبلية” حيث كان من المتوقع أن تبلغ الذروة عند 5.5 بالمئة قبل أسابيع قليلة فحسب مقابل حوالي 4.8 % الآن.”

وتشير أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 25% أن يتمسك الاحتياطي الاتحادي بموقفه عند إعلان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء بينما من المتوقع بنسبة 75 بالمئة أن يرفعها 25 نقطة أساس.

والمعنويات هشة حيث يكافح المستثمرون ضغوط البنوك التي تفاقمت من مجرد ضعف في بنوك أمريكية إقليمية إلى تعثر أحد البنوك العالمية في غضون أيام.

وقال ألفين تان رئيس استراتيجية آسيا للعملات في آر.بي.سي كابيتال ماركتس “ما زالت الأسواق متوترة لكن سرعة استجابة صانعي السياسات للمخاطر المتزايدة بالقطاع المصرفي تبعث على التفاؤل”.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1 5 إلى 1.2260 دولار. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06 5 إلى 103.40.

وأدت موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل لسريلانكا إلى ارتفاع الروبية السريلانكية المتعثرة حوالي 7% أمام الدولار.