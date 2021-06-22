سعر الدولار يلتقط الأنفاس الثلاثاء قبل شهادة الاحتياطي الفيدرالي

حقق سعر الدولار مكاسب كبيرة منذ أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من التوقعات ولكنه تراجع أمس متخليا عن جزء طفيف من المكاسب

توقف سعر الدولار الأمريكي لالتقاط الأنفاس في تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما يترقب متعاملون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لتلقي المزيد من التوجيه بشأن التحول الأخير المفاجئ في توقعات سياسة البنك المركزي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحقق سعر الدولار مكاسب كبيرة منذ أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من التوقعات ولكنه تراجع أمس متخليا عن جزء طفيف من المكاسب.

ومقابل اليورو، مُني سعر الدولار بخسارة بنحو 0.4 % الليلة الماضية ليستقر حول 1.1909 دولار.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية إلى 110.42 ين في حين استقر مؤشر الدولار عند 91.965 بعدما خسر حوالي 0.5 % يوم الاثنين.

وتراجع سعر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعدما تعافيا أمس من أقل مستوى في عدة أشهر ونزلت عملة أستراليا 0.4 بالمئة إلى 0.7511 دولار أمريكي وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.6980 دولار أمريكي.

وعلى المدى المتوسط، سيركز المستثمرون بشكل وثيق على سوق العمل الأمريكية والتي من المرجح أن يؤثر أداؤها على توجه المركزي الأمريكي. وعلى المدى الأقرب فإن كل الأعين على باول الذي يدلي بشهادته أمام الكونجرس بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وفي تعليقات معدة سلفا، أشار باول للتحسن المستمر بسوق العمل والارتفاع الأخير لمعدل التضخم.

ونزل سعر الجنيه الإسترليني 0.3 % إلى 1.3893 دولار أمريكي، ليتمسك بانتعاش حققه أمس، فيما يتطلع مستثمرون لاستئناف النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع في بريطانيا في 19 يوليو.