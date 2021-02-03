سعر الدولار يكسر استقراره ويتراجع طفيفا اليوم الأربعاء 3-2-2021

كسر متوسط سعر الدولار استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقا لبيانات البنك المركزي، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، لينهي التعاملات على تراجع طفيف، مسجلًا 15.674 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

ومنذ بداية فبراير الجاري، لن تشهد العملة الأمريكية أي تغيرات وظلت مستقرة عند نفس المستويات التي اختتم بها تعاملات الشهر الماضي، والذي شهدت خلاله تأرجحا ما بين الصعود والهبوط، إلا أنها في المجمل أنهت يناير متراجعة بنحو قرش واحد، طبقا لبيانات البنك المركزي المصرى.

يذكر أن ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.9%، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020، لتسجل 27.1 مليار دولار، مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، صعدت الودائع الأجنبية بالبنوك بقيمة 147.9 مليون دولار، خلال العام الماضي، لتصل إلى مستوى 41.108 مليار دولار.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى لها بمنتصف تعاملات اليوم عند 15.68 جنيه للشراء في أغلب البنوك العاملة بمصر.

ومن أبرز البنوك التي تشتري الدولار عند أعلى سعر، كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك البركة، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، بنك قناة السويس، بنك التعمير والإسكان.

وفي بنك أبوظبي الأول، بلغ سعر الدولار أدنى مستوى له في السوق، عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- بنهاية تعاملات اليوم، ليسجل 15.655 جنيه للشراء و15.782 جنيه للبيع، مقابل 15.663 جنيه للشراء و15.795 جنيه للبيع أمس الثلاثاء.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، في ختام التعاملات مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

تداول المصرف العربي الدولي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في الختام، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

قام البنك الأهلي المتحد بعرض سعر الدولار أمام الجنيه قرب أدنى مستوى في السوق المصرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى المصرف المتحد، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

اختتم سعر صرف الدولار تعاملات اليوم لدى بنك عوده عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

واصلت العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه، بختام التعاملات، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، لدى بنك التعمير والإسكان.