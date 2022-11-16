سعر الدولار يقفز إلى 24.51 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم

قفز سعر بيع الدولار إلى 24.51 جنيه بنهاية تعاملات اليوم في (مصرف أبو ظبي الإسلامي، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار العربي).

وسجل سعر بيع الدولار 24.48 جنيه -بخلاف البنك المركزي المصري- في (ميد بنك، الكويت الوطني، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبنك قطر الوطني).

كما ارتفع سعر شراء الدولار إلى 24.46 جنيه في (بنك المشرق، مصرف أبو ظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار العربي).

وسجل أقل سعر لبيع الدولار 24.46 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، كما سجل أقل سعر لشراء الدولار 24.38 في بنك كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبنك قطر الوطني.

وينعقد الاجتماع الأخير لهذا العام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 22 من شهر ديسمبر القادم، والذي يتقرر فيه إما تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها.