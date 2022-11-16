سعر الدولار يقفز إلى 24.48 للبيع و24.45 للشراء بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر بيع الدولار في تعاملات اليوم ليسجل 24.48 جنيه للبيع في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبنك قطر الوطني).

وارتفع سعر شراء الدولار إلي 24.45 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، كما سجل سعر الشراء 24.43 جنيه في ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي).

وسجل أقل سعر لبيع الدولار 24.43 جنيه في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، كما سجل أقل سعر لشراء الدولار 24.38 جنيه في بنك مصر، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، الأهلي المصري، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، HSBC، وبنك قطر الوطني.

وينعقد الاجتماع الأخير لهذا العام للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 22 ديسمبر القادم، والذي سيتقرر فيه إما تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها.