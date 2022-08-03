سعر الدولار يقفز أمام الين بعد تلميح الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من زيادات الفائدة

ارتفع سعر العملة الأمريكية الدولار أمام الين الياباني بينما أشارت تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- إلى زيادات أخرى مرتقبة في أسعار الفائدة في الأجل القريب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار ثلاثة مسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي، يمثلون مختلف اتجاهات السياسة النقدية، إلى أنهم وزملاءهم ما زالوا مصممين ومتوافقين بشأن رفع معدلات الفائدة الأمريكية إلى مستوى سيبطئ النشاط الاقتصادي والتضخم.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.9 في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى 106.31 . وكان المؤشر قد تراجع مؤخرا بينما بدأ المستثمرون يعيدون تقييم مدى السرعة التي قد يرفع بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في المستقبل.

وأمام العملة اليابانية، صعد الدولار 1.2 % إلى 133.12 ين، بعد أن كان هبط في التعاملات المبكرة بفعل قلق المستثمرين حيال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وتراجع سعر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.09 % مقابل العملة الأمريكية إلى 6.7780 للدولار.

وهبط الدولار الاسترالي 1.5 % في أعقاب قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.85 % والذي جاء متماشيا مع التوقعات.