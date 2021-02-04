سعر الدولار يفقد 4.5 قرش أمام الجنيه في ختام تعاملات الخميس 4-2-2021

اختتم متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية – وفقا لبيانات البنك المركزي – تعاملات اليوم الخميس 4 فبراير 2021، متراجعًا نحو 4.5 قرش.

وسجل متوسط العملة الخضراء في نهاية تعاملات اليوم، 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع، مقابل 15.674 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

وبذلك تكون العملة الأمريكية متراجعة أمام الجنيه بنحو 5 قروش منذ بداية فبراير الجاري، طبقا لبيانات البنك المركزي المصرى.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار، مقارنة مع 40.063 مليار دولار نهاية ديسمبر السابق عليه.

وذكر البنك المركزي المصري، أن مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال يناير صعد بقيمة 143 مليون دولار ليسجل 35.542 مليار دولار، مقابل 35.399 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض 3 بنوك فقط سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى لها في ختام تعاملات اليوم، لتسجل 15.68 جنيه للشراء.

والبنوك الثلاث هي: الكويت الوطني، الاستثمار العربي، التعمير والإسكان.

وبلغ سعر الدولار أدنى مستوى له في السوق، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، لدى 4 بنوك هي: التجاري الدولي، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وHSBC.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

كما انخفض سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- بنهاية تعاملات الخميس، ليسجل 15.610 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع، مقابل 15.655 جنيه للشراء و15.782 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتم سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المصرى عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، متراجعا بنحو قرشين.

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

تداول بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في ختام التعاملات، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرض البنك المصري الخليجي سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي الأول مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، في ختام التعاملات.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المتحد، مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر صرف الدولار اليوم 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل العملة الأمريكية أمام الجنيه،لدى البنك التجاري الدولي، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.