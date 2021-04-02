تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بقيمة 3 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، ليسجل متوسط أسعار الدولار لدى البنوك المصرية في ختام تعاملات الأمس، مستوى 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع، مقابل 15.686 جنيه للشراء، و15.786 نهاية تعاملات الخميس السابق عليه.

وخلال شهر مارس الماضي، شهد سعر الدولار تقلبات في السوق المصرية، ما بين الصعود والهبوط، إلا إنه اختتم تعاملات الشهر قرب مستويات أسعار شهر فبراير الماضي، وكان متراجعة بأقل من نصف قرش فقط.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري، أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر في شهر مارس الماضي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر فى فبراير 2021، بقيمة 100 مليون دولار، ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي

وهبطت أيضًا أسعار الدولار الرسمي أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتصل إلى 15.645 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.666 جنيه للشراء، و15.802 جنيه للبيع في الأسبوع السابق عليه.

ويتم التعامل بالدولار الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تراجعت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، الأسبوع الماضي بنحو 3 قروش، لتصل إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، مقابل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، ليكون منخفضا 3 قروش على مستوى أسعار الأسبوع قبل الماضي.

سعر الدولار اليوم

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية في ختام تعاملات الأسبوع

قام بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، اليوم الجمعة، مسجلًا 15.67 جنيه للشراء.

بينما عرض المصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك أبوظبي الأول، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وفي بنك HSBC، عُرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الأمريكي لدى بنك فيصل الإسلامي، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع .