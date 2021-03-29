سعر الدولار يفقد قرشًا في ختام تعاملات الاثنين 29-3-2021

فقَد سعر الدولار فى مصر بختام تعاملات اليوم الاثنين 29-3-2021، قرشًا واحدًا أمام الجنيه لدى البنوك المصرية، لتصل أسعار الدولار إلى مستوى 15.665 جنيه للشراء، و15.765 جنيه للبيع، مقابل 15.675 جنيه للشراء، و15.775 جنيه للبيع، أمس الأحد، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ومنذ بداية الأسبوع الحالي، شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعًا أمام الجنيه في السوق المصرية، فاقدة نحو قرشين خلال تعاملات يومي الأحد والاثنين، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتقلبت أسعار الدولار أمام الجنيه ما بين الصعود والهبوط، خلال شهر مارس الحالي، إلا أنها سجلت في المجمل ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.8 قرش على مستوى أسعار فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي ارتفاع حجم عمليات الإنتربنك الدولارى بين البنوك «التحويلات بالعملات الأجنبية»، بنسبة 63.4% خلال العام الماضي، لتسجل، فى الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، نحو 56.993 مليار دولار، مقابل 34.889 مليار دولار في العام السابق عليه.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك الاستثمار العربي، منفردًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء.

بينما تداول المصرف العربي الدولي سعر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 15.65 جنيه للشراء. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتمت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الاثنين، لدى البنك الأهلي المصري، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، ليكون بذلك متراجعًا قرشين على مستوى أسعار بداية التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، قرشين، في بنك مصر، خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 15.69 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، بختام تعاملات الاثنين. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في المصرف المتحد

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في المصرف المتحد، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك كريدي أجريكول، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

تراجع أيضًا سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، اليوم الاثنين، ليصل إلى 15.647 جنيه للشراء، و15.782 جنيه للبيع، مقابل 15.656 جنيه للشراء، و15.789 جنيه للبيع.