سعر الدولار يفتتح تعاملات اليوم الأحد 6-9-2020 على تراجع

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 6-9-2020.

وتراوح تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه في البنوك بين قرش وقرشين.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه لدى بنك الاستثمار العربي عند 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.

أقل سعر للعملة الخضراء

عرض بنك HSBC، أقل سعر للعملة الخضراء أمام الجنيه في السوق المصري عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، متراجعًا نحو قرشين مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

انخفض الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر بنحو قرشًا واحدًا ليسجل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

وبجانب بنكي الأهلي ومصر، يتداول 6 بنوك العملة الأمريكية عند نفس المستويات.

والبنوك الست هي: بنك بلوم، البنك المصري الخليجي، بنك عوده، بنك المشرق، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك العقاري المصري العربي.

6 بنوك تتداول الدولار عند 15.76 جنيه للشراء

تداولت بنوك العربي الأفريقي الدولي، والأهلي الكويتي، والمصرف المتحد وبنك الإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان، وQNB، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد، عند 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

بنوك تبيع العملة الأمريكية عند 15.85 جنيه

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى 7 بنوك في السوق المصري خلال تعاملات اليوم، نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وقائمة البنوك تضم كلا من بنك مصر إيران للتنمية، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية، والبنك التجاري الدولي، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية.

الأهلي المتحد يعرض الدولار قرب أعلى سعر

عرض البنك الأهلي المتحد العملة الخضراء قرب أعلى سعر في السوق عند 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

بنكان يشتريان الدولار بنحو 15.78 جنيه

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني نحو 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

جراف يوضح تطور سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلي