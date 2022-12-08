سعر الدولار يعوض بعض خسائره الخميس وسط تنامي مخاوف الركود

نجح سعر الدولار اليوم الخميس في تعويض بعض الخسائر التي تكبدها في تعاملات أمس، فيما يركز المستثمرون على التوقعات الخاصة بمسار السياسة النقدية التي سيتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وسط مخاوف من أن تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في ركود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومع تثبيت البنك المركزي الياباني عوائد السندات الطويلة الأجل قرب الصفر، تراجع سعر الين مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

في غضون ذلك، ارتفع اليوان ووصل لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا بعدما خففت الصين القيود الصارمة المرتبطة بكورونا.

كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات أخرى، 0.19 % إلى 105.33 في الجلسة الآسيوية، بعدما تراجع 0.42 % خلال الليل، فيما كان أول هبوط له منذ يوم الجمعة.

ورغم أن المستثمرين كانوا يتوقعون إبطاء المركزي وتيرة التشديد النقدي قريبا، فقد فاقمت البيانات المرتفعة الخاصة بالتوظيف والخدمات والمصانع الأمريكية التي نُشرت في الآونة الأخيرة من حالة عدم اليقين بشأن توقعات السياسة.

واستقر سعر اليورو عند 1.0505 دولار، فيما هبط الجنيه الإسترليني 0.18 % إلى 1.2190 دولار.

وارتفع اليورو مؤخرا على خلفية مؤشرات على أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا ربما لا يكون بالسوء الذي كان يُخشى منه سابقا. ومن المقرر أن يراجع البنك المركزي الأوروبي سياسته في 15 ديسمبر ، كما سيحدد بنك إنجلترا سياسته في اليوم نفسه.

وتراجع كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر بشكل طفيف، إذ هبط الأسترالي 0.16 % إلى 0.67145 دولار والنيوزيلندي 0.06 % إلى 0.6353 دولار. وكانا ارتفعا 0.56 و0.61 % على التوالي ليل الأربعاء.

وزاد الدولار 0.1 % إلى 6.9670 يوان في التعاملات بالخارج، وعوض جزءا من تراجعه 0.34 % يوم الأربعاء، عندما أعلنت الحكومة الصينية تخفيف بعض قيود كوفيد-19 التي قوضت بشدة أداء الاقتصاد.