سعر الدولار يعزز مكاسبه بعد فترة من التقلبات

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الخميس، متمسكًا بمكانته بعد انتعاشه من خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع، حيث استوعب المتداولون البيانات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على التفكير في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في الساعة 13:20 بتوقيت الرياض، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.03٪ ليصل إلى 104.300.

وعانى المؤشر من تداولات متقلبة هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 0.3% يوم الأربعاء بعد انخفاضه بنسبة 1.5% في اليوم السابق.

وحصل الدولار على الدعم من أرقام مبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع يوم الأربعاء، بعد انخفاضه حيث أظهرت البيانات إثارة أسعار المستهلك في الولايات المتحدة للشكوك حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يزيد أسعار الفائدة بشكل أكبر في هذه الدورة بالذات.

كما ساعدت العملة الأمريكية أيضًا الأخبار التي تفيد بأن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مشروع قانون الإنفاق المؤقت وأرسله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا قبل الموعد النهائي في نهاية الأسبوع.