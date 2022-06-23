سعر الدولار يعاود الارتفاع الخميس بعد امتصاص تصريحات الفيدرالي

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الخميس، واستقر بعد الخسائر السابقة حيث أدت مخاوف الركود المتزايدة إلى تراجع عوائد سندات الخزانة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي الساعة 3:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:10 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، على ارتفاع طفيف عند 104.010، بعد أن انخفض بشكل كبير من ذروة عقدين عند 105.79 التي تم الوصول إليها في 15 يونيو، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقد انخفض الدولار من تلك الذروة حيث أصبحت الأسواق قلقة بشكل متزايد من أن محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المرتفع تاريخياً من خلال التضييق النقدي القوي سوف يؤدي إلى الركود.

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى هذه المخاوف في اليوم الأول من شهادته التي استمرت يومين أمام الكونجرس، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا لم يكن ما كان يهدف إليه صانعو سياسة البنك المركزي، فإن الركود كان “بالتأكيد احتمالًا” كما حاولوا السيطرة على الأسعار.

كما أدت هذه المخاوف إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا، قبل أن تنتعش بشكل هامشي في الساعات الأوروبية المبكرة.

ويواصل باول شهادته في وقت لاحق يوم الخميس، بينما على صعيد البيانات، من المقرر صدور بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.

وقال جيفري هالي، المحلل لدى مؤسسة أواندا إنه: “لدينا يوم آخر لشهادة باول في الكابيتال هيل هذا المساء، لذا انتظروا المزيد من التقلبات اليومية والتحليل العقيم الذي لا يسفر عن أيّة نتيجة لكل كلمة له”.

في حين انخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.0549، وانخفض زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4٪ إلى 1.2214، بعد أن أظهرت البيانات أن حكومة المملكة المتحدة اقترضت أكثر من المتوقع في مايو بعد زيادة بنسبة 70٪ في مدفوعات الفائدة لخدمة الدين الوطني، في حين انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.6٪ إلى 0.6887.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.4٪ إلى 135.71، متراجعًا من أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 136.71 الذي وصل إليه يوم الأربعاء، مع دعم الين من خلال تضييق الفجوة بين العوائد على سندات الحكومة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية.

ومما أثر على هذا الزوج أيضًا تعليقات تاكيهيكو ناكاو، الرئيس السابق لسياسة الصرف الأجنبي لدى وزارة المالية، والذي صرح بأنه لا يمكن استبعاد احتمال تدخل اليابان مباشرة في أسواق العملات لوقف تراجع الين.