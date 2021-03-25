سعر الدولار يظل قرب ذروة 4 أشهر الخميس مقابل اليورو مع تباين آفاق التعافي

بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا أقل من 0.1 % خلال اليوم، إلى 92.658

ارتفع سعر الدولار مع فتح الأسواق الأوروبية في تعاملات اليوم الخميس بعدما بلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو خلال الجلسة الآسيوية، مع تركيز المتعاملين في السوق على آفاق التعافي المتباينة في الولايات المتحدة وأوروبا وتضاؤل الإقبال على المخاطرة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد عمليات بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا الصيني بسبب مخاوف من إلغاء إدراجها من البورصات الأمريكية.

كما ضغطت مخاوف بشأن إجراءات العزل العام في أوروبا على الأسواق. ولم يسفر قرار المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بإلغاء خطط الإغلاق في عيد الفصح عن تحسن يذكر في المعنويات.

وبحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا أقل من 0.1 % خلال اليوم، إلى 92.658، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي 2020 عند 92.697 أثناء الليل.

وهبط سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو ” بنسبة 0.1 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1807 دولار.

وفي الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، نزل سعر الفرنك السويسري نحو 0.1 % مقابل اليورو إلى 1.1068.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.3 % مقابل الدولار الأمريكي، وعوضا بعض الخسائر التي تكبداها خلال الجلستين الماضيتين.

أما بتكوين فكانت مستقرة تقريبا عند نحو 52321.31 دولار.

وكانت العملة المشفرة قد تجاوزت 57 ألف دولار لفترة وجيزة خلال الجلسة السابقة بعدما قال إيلون ماسك رئيس شركة “تسلا” لإن بمقدور العملاء الآن شراء سياراتها الكهربائية بتلك العملة الرقمية.

تمديد وشيك للعزل في ألمانيا

وأقرت السلطات الألمانية، قيودا جديدة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس «كورونا»، مخاطرة بإغراق البلاد أكثر في حالة ركود وتأجيج سخط المواطنين.

فيما كان مقرراً قبل بضعة أسابيع تخصيصه لمسألة تخفيف القيود، تغير برنامجه تماماً في مواجهة انتشار النسخة المتحورة من فيروس «كورونا» التي ظهرت في بريطانيا.

وفي الوثائق التحضيرية للاجتماع التي جرى تسريبها، طلب «تمديد» كل القيود والإغلاقات السارية في البلاد التي كانت مقررة حتى 28 مارس، وتحدثت وسائل الإعلام عن التمديد حتى 18 أبريل، وفق مشروع اتفاق للمستشارية.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء أجرته “رويترز” أن ما يزيد على 124.4مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و863862.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتخطت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 30 مليون حالة أمس وفقا لإحصاء “رويترز،” في حين سرعت الولايات عملية التطعيم بخفض القيود المتعلقة بالعمر.

وتسارع السلطات الصحية إلى التطعيم في مواجهة أول زيادة على أساس أسبوعي في حالات الإصابة الجديدة منذ يناير ، وخلافا لنصيحة خبراء الصحة، رفعت عدة ولايات قيود وضع الكمامات في حين انتشرت سلالات من الفيروس أشد عدوى في جميع أنحاء البلاد.

ورغم أن الحالات تتجه نحو الزيادة في 30 ولاية من بين الولايات الخمسين بالمقارنة بالأسبوع الماضي، يأمل مسؤولو الصحة أن تسهم عملية التطعيم في الحد من ارتفاع الوفيات. وتسبب الفيروس في حصد أرواح 544 ألف أمريكي منذ بدء الجائحة.