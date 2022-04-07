سعر الدولار يصعد 3 قروش في البنوك اليوم الخميس 7-4-2022

ارتفع سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه اليوم الخميس 7 أبريل 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، مقارنة بتعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.28 جنيه للشراء، و18.38 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وأظهرت التقارير المسائية للعملات وصول سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.20 جنيه، و18.30 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.30 جنيه، و18.39 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما بينت التعاملات المسائية وصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.27 جنيه، و18.37للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، 18.27 جنيه، و18.37 للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهر التداولات المسائية وصول سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري 18.29جنيه للشراء، و18.39جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

في ختام التداولات وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

أظهرت التعاملات داخل فروع بنك قناة السويس سعر شراء وبيع الدولار في ختام التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.