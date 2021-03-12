سعر الدولار يصعد 1.1 قرش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

صعد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بقيمة 1.1 قرش، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، ليسجل في ختام تعاملات أمس الخميس 15.645 جنيه للشراء، و15.745 جنيه للبيع، مقابل 15.634 جنيه للشراء، و15.734 جنيه نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العملة الخضراء تقلبات في أسعارها ما بين الصعود والهبوط، حيث افتتحت تعاملات يوم الأحد الماضي، مرتفعة 1.3 قرش، واستمرت في الارتفاع يوم الإثنين بنحو 3 قروش، واستقرت يومي الثلاثاء والأربعاء عند نفس الأسعار، قبل أن تتراجع بنحو 3.3 قرش يوم الخميس.

وخلال الشهر تكون العملة الخضراء متراجعة في المجمل بنحو 1.22 قرش في مارس عن مستوى سعر شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأعلن “المركزي” الأسبوع الماضي، ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر فى شهر فبراير الماضي، بقيمة 100 مليون دولار، ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، الأربعاء الماضي، تصنيفها الائتماني لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن أسعار الفائدة الحقيقية جذابة، وأن أداء الاقتصادي المصري قوي نسبيًا، وإصلاحات هيكل السوق يمكن أن تجتذب المزيد من التدفقات الداخلة.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي

اختتم سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، تعاملات الأسبوع الماضي، مستقرا نسبيا، ليصل إلى 15.626 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع، مقابل 15.623 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع في الأسبوع السابق عليه.

ويتم التعامل بالدولار الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الفترة من 3 يناير وحتى 28 فبراير 2021

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفعت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، الأسبوع الماضي بنحو 3 قروش، لتصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع السابق عليه.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية- 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، ليكون بذلك مرتفعا 3 قروش عن أسعار الأسبوع قبل الماضي.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية، ليسجل 15.69 جنيه للشراء.

بينما تداول بنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، سعر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى في مصر، عند 15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وفي البنك الأهلي المتحد سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك كريدي أجريكول عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

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سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، في ختام تعاملات الأسبوع، لدى البنك العقاري المصري العربي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

تداول البنك العربي الأفريقي الدولي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي الكويتي.