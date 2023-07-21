سعر الدولار يصعد وبيانات التضخم باليابان تعزز الين

ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما أشارت البيانات إلى متانة سوق العمل الأمريكية، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما تعزز الين بعد تسارع وتيرة التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان مجددًا في يونيو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتُعقد، الأسبوع المقبل، اجتماعات للبنوك المركزية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة، فيما يحلل المستثمرون البيانات من أجل توقع مسارات السياسة النقدية بشكل أفضل.

وارتفع الين 0.08% إلى 139.97 للدولار، بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.3% في يونيو عنه قبل عام، متماشيًا مع متوسط توقعات السوق، لكنه ظلَّ أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%.

وتعزز البيانات فرص تعديل بنك اليابان توقعه للتضخم لهذا العام، بالرفع في توقعات جديدة، الأسبوع المقبل.

وتراجع الين نحو 1% مقابل الدولار، هذا الأسبوع، وهو في طريقه لوقف مكاسب استمرت أسبوعين.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض على غير المتوقع، الأسبوع الماضي، ليلامس أدنى مستوى في شهرين، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وتتوقع الأسواق رفع “المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأسبوع المقبل، وزادت احتمالات استمراره في رفع الفائدة بعد البيانات.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03% إلى 100.78، والمؤشر في طريقه لتحقيق مكاسب بنسبة 1% خلال الأسبوع.