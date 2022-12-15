سعر الدولار يصعد مع تلميح الإحتياطي الفيدرالي للمزيد من رفع الفائدة

سجل سعر الدولار صعودا كبيرا خلال تعاملات اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتوقع صناع السياسة بمجلس الإحتياطي الفيدرالي المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم بالرغم من مخاطر الركود، وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5%.

وهبط اليورو 0.29 % إلى 1.0651 دولار، فيما نزل سعر الجنيه الإسترليني 0.34 % إلى 1.2386 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.6440 دولار، وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار 0.17 % إلى 135.705.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 103.89. لكنه لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.55 % إلى 0.6826 دولار.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3 % إلى 6.9643 للدولار.