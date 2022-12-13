سعر الدولار يصعد مع ترقب بيانات التضخم ونتائج اجتماع الإحتياطي الفيدرالي

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاخلال تعاملات اليوم الاثنين أمام معظم العملات الأخرى في تعاملات ضعيفة اليوم الثلاثاء مع ترقب بيانات رئيسية من المتوقع أن تُظهر تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتجيء تلك البيانات وسط توقعات بتباطؤ وتيرة زيادات سعر الفائدة في ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.

وخلال التعاملات المسائية أمس الاثنين، ارتفع الدولار 0.8 % أمام الين إلى 137.71 ين.

كما ارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.2 % إلى 0.9348 فرنك سويسري، وأمام الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي اللذين انخفضا 0.7 % و0.5 % على التوالي.

واستقر اليورو مقابل العملة الأمريكية، وتم تداوله عند 1.0535 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 105.1.

وتصدر بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن ترتفع 6.1 في المئة في القراءة الخاصة بالتضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، انخفاضا من 6.3 في المئة في أكتوبر.

والأسبوع الحالي هو أحد أكثر الأسابيع التي ستشهد صدور بيانات خاصة بالاقتصاد الكلي منذ بداية العام، بينما تعقد أربعة بنوك مركزية كبرى اجتماعاتها النهائية للسياسة لهذا العام، بالإضافة إلى بيانات التضخم الاستهلاكي من الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون مفيدة في تحديد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية والدولار.

وسيصدر كل من الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري قرارات أسعار الفائدة.

وصعد الدولار لفترة وجيزة 0.5 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات تعافي الاقتصاد البريطاني في أكتوبر تشرين الأول بعد عطلة رسمية لجنازة الملكة إليزابيث.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3 % أمام العملة الأمريكية إلى 6.996 للدولار متأثرا بمخاوف الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات بكوفيد-19 مع تخفيف الصين لقيودها الصارمة لمكافحة المرض.