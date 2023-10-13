سعر الدولار يصعد مع ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا أكثر من المتوقع

ارتفع الدولار بعد صعود أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ بفعل ارتفاع أسعار البنزين، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.4%، الشهر الماضي، بعد صعوده 0.3% في أغسطس.

وقفز المؤشر 0.6% في أغسطس، وهو أكبر صعود منذ 14 شهرًا.

وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافِسة، بواقع 0.379% إلى 106.060، بينما هبط اليورو 0.04% إلى 1.0575 دولار.