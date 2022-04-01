شهد سعر الدولار ارتفاعا اليوم الجمعة ليواصل تعافيه مقابل عملات رئيسية قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الهام والذي قد يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في قراره بخصوص رفع سعر الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض اليورو في أعقاب تراجع حاد أمس عن أعلى مستوياته في شهر، إذ تبددت بعض الآمال في وقف إطلاق نار في أوكرانيا. لكنه لا يزال بصدد تسجيل مكاسب أسبوعية. وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.10555 دولار.

ومع تراجع أسعار النفط، واصلت الكرونة النرويجية المرتبطة بالسلع الأولية انخفاضها لتصل إلى أقل مستوى في أسبوعين مقابل الدولار في تعاملات لندن المبكرة، وذلك قبل أن تعوض بعض خسائرها وتسجل 8.7865 مقابل الدولار.

الدولار يرتفع مقابل 6 عملات

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابلة سلة من ست عملات 0.2 % إلى 98.535، وذلك بعد زيادة 0.50 % أمس الخميس.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 1.6 % إلى 45024 دولارا بعدما لامست أدنى مستوى في أسبوع مع تحرك مشرعين في أوروبا والولايات المتحدة لتشديد مواقفهم من العملات الرقمية.

ولامست بتكوين يوم الاثنين 48234 دولارا لأول مرة منذ بداية العام.

ارتفاع الدولار فى آسيا

وارتفع الدولار صباح اليوم في آسيا، مواصلاً ارتفاعه مقابل الين فى الوقت الذى ينتظر فيه المستثمرون اصدور أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يشير إلى احتمالية رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مايو 2022.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى بنسبة 0.15% إلى 98.510.

ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني بنسبة 0.84% إلى 122.69.

ارتفع زوج الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.05 % إلى 0.7484 بينما انخفض زوج الدولار النيوزيلاندي/ الدولار الأمريكي بنسبة 0.13 % إلى 0.6925.

الدولار يتراجع أمس

وانخفض الدولار الأمريكي في تعاملات أمس الخميس قبل بيانات التوظيف الرئيسية، بينما استقر اليورو عند أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار الأمريكي على أمل أن يتجه الصراع بين أوكرانيا وروسيا نحو مرحلة خفض التصعيد.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1 % عند 97.810.

الدولار يتلقى دفعة من بيانات التوظيف

وقد تلقى الدولار الأمريكي دفعة يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات من معهد أبحاث شركة ايه دي بي أن الشركات الأمريكية وظفت 455000 شخص إضافي في مارس، وهو نمو يتوافق مع وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقوة سوق العمل.

ويأتي هذا قبل البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والأهم من ذلك، تقرير الوظائف الرسمي الشهري اليوم الجمعة.

في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر وأشار إلى سلسلة من الزيادات في المستقبل لمكافحة التضخم المرتفع، طالما أن الاقتصاد لم يتراجع إلى الركود، كما حذر منحنى العائد المعكوس.

وتشير قوة سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشعر بالثقة بشأن المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، لصالح الدولار.

وقد تداول زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني منخفضًا بنسبة 0.2% عند 121.58، مستقرًا بعد صعوده إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2015 يوم الاثنين، مع تدخل بنك اليابان لمنع عائدات السندات الحكومية من الارتفاع بشكل كبير في تناقض صارخ مع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.