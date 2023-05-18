سعر الدولار يصعد بقوة الخميس بدعم من بيانات البطالة الأمريكية

عزز الدولار الأمريكي من مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية، إذ تلقى مزيدًا من الدعم من بيانات البطالة التي صدرت منذ قليل وأظهرت بتراجع إعانات البطالة بأقل من التوقعات ومقارنة بالقراءة السابقة أيضًا.

ويحفز هذا الأمر الإحتياطي الفيدرالي نحو الحفاظ على سياسته النقدية المتشددة مما يدعم الدولار.

ويرتفع المؤشر الآن بنسبة 0.5% متجاوزًا مستوى الـ 103.21 نقطة.

وجدير بالذكر أن عضوين من أعضاء الفيدرالي الأمريكي سيتحدثان بعد قليل، وهما لوري لوجان وفيليب جيفرسون.

وإذا اتفق المستثمرون على شيء واحد هذا العام، فسيكون أن الدولار سينخفض. وقد جعل هذا ارتداد الدولار بنسبة 2٪ خلال الشهر الماضي محيرًا بشكل خاص.

فقد ينخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة وقد يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. لذا يجب أن يكون الدولار في طريقه إلى الأسفل.

ويقول المحللون إن عددا من العوامل ربما تلعب دورها. أحدها أن مجموعة من المخاوف – بشأن مفاوضات سقف الديون الأمريكية، وسلامة البنوك، وتوقعات الاقتصاد العالمي – تعمل على تلميع أوراق اعتماد الدولار باعتباره ملاذ آمن.

وفي الوقت نفسه، هناك بعض الدلائل على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن هناك المزيد من العوامل الفنية المتعلقة بوضع المستثمرين متضمنة.