استقر سعر الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الإثنين بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي، بينما ضعف سعر العملة الأروبية الموحدة “اليورو” مع تصاعد الحديث عن عقوبات إضافية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وفقا لما أورده موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي تمام الساعة 3:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:55 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، على مستوى منخفض بشكل طفيف عند 98.612.

وأكد تقرير الوظائف الأمريكية الصادر الجمعة الماضي لشهر مارس الاقتصاد القوي وسوق العمل المتماسك، مع زيادة الوظائف في القطاع غير الزراعي بمقدار 431 ألف وظيفة الشهر الماضي بينما تم تعديل إصدار فبراير تصاعديًا لإظهار 750 ألف وظيفة مضافة بدلاً من 678 ألف وظيفة تم الإبلاغ عنها سابقًا.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.6٪ وتسارعت الأجور، مما أتاح مجالًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد في مايو.

ومع ذلك، كان هذا متوقعًا على نطاق واسع وقد تم تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في فرصة قوية للغاية لرفع 50 نقطة أساس الشهر المقبل. واستجابت عائدات السندات وفقًا لذلك، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين بالقرب من 2.5٪.

كما ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلى 122.72، مع تراجع الين مرة أخرى، بعد الضربة الشديدة التي تعرضت لها العملة اليابانية في مارس وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بينما ظلت أسعار الفائدة اليابانية ثابتة عند أدنى مستوياتها.

وعلى صعيد آخر، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.1044 متأثرًا بالحديث عن عقوبات جديدة على موسكو بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشا، وهو أمر نفته وزارة الدفاع الروسية.

وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن على الاتحاد الأوروبي أن يتحدث عن إنهاء واردات الغاز الروسي، وهو موضوع ابتعد الاتحاد الأوروبي عنه حتى الآن، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة.

وسيكون لمثل هذه الخطوة تداعيات اقتصادية شديدة على منطقة اليورو، على حساب العملة الموحدة، حيث تزود روسيا بنحو 40٪ من احتياجات أوروبا من الغاز.

وارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.3133، وارتفع سعر العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي بنسبة 0.2٪ إلى 0.7513 قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء، بينما استقر زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند 6.3634، مع إغلاق الأسواق في الصين في عطلة عامة.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بنسبة 0.1٪ إلى 14.7037 قبل إصدار أحدث بيانات التضخم التركية، والتي من المتوقع أن تزيد الضغط على الليرة.

ووفقًا لمتوسط 19 تقديرًا في استطلاع أجرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة سنوية تبلغ 61.5٪ في مارس من 54.4٪ في الشهر السابق عند إصدارها في وقت لاحق يوم الاثنين.

وقد اختار البنك المركزي التركي، تحت ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان، عدم رفع أسعار الفائدة للأشهر الثلاثة الماضية، مما يعني أن أسعار الفائدة في تركيا هي الأدنى في العالم عند تعديلها وفقًا للأسعار.