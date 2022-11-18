سعر الدولار يصعد بفعل توقعات تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع سعر الدولار مع زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية نسبيًّا، بينما انخفض الجنيه الإسترليني مع إعلان خطط الحكومة الخاصة بالميزانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت العملة الأمريكية، في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أشارت بيانات التضخم وتعليقات لمسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن البنك يمكن أن يبطّئ قريبًا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ولكن في فعالية يوم الأربعاء، أظهر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد رسمًا بيانيًّا يشير إلى أنه حتى الافتراضات المتفائلة تتطلب ارتفاع أسعار الفائدة إلى حوالي 5% على الأقل، بينما تشير الافتراضات الأكثر تشاؤمًا إلى معدلات أعلى من 7%.

ويستقر سعر الفائدة حاليًّا في نطاق بين 3.75% و4% بعد سلسلة من الزيادات الحادة.

ومع ذلك، ارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي صدرت يوم الأربعاء، أعلى من المتوقع.

وانخفض اليورو في أحدث التعاملات 0.56% مقابل الدولار عند 1.0337 دولار، بعد أن انخفض 0.86%، في وقت سابق من الجلسة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، لامس اليورو 1.048 دولار لفترة وجيزة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، في أحدث التعاملات 0.64% إلى 106.957.

وبعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا في أواخر سبتمبر، فقَد المؤشر أكثر من 8% عندما لامس أدنى مستوى له خلال الجلسة يوم الثلاثاء.

وهبط الجنيه الإسترليني، الذي كان منخفضًا بالفعل، بشكل طفيف بعدما أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن زيادات ضريبية وتشديد الإنفاق العام؛ في محاولة لاستعادة الاستقرار في الأسواق البريطانية وخفض التضخم.

وانخفضت العملة البريطانية في أواخر التعاملات 0.95% إلى 1.18 دولار، بعد أن نزلت، في وقت سابق، بما يصل إلى 1.25% في حركةٍ قال أحد المحللين إنها مدفوعة إلى حد كبير بالمعنويات المرتبطة بالدولار. وارتفع اليورو 0.44 % مقابل الجنيه الإسترليني عند 87.58 بنس.

وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.68% مقابل الين الياباني، يوم الخميس، إلى 140.4950 بعد انخفاضه في وقت سابق.

وانخفض الدولار الأسترالي 1.28% إلى 0.6655 دولار أمريكي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 1.16% إلى 0.6077 دولار أمريكي.