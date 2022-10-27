سعر الدولار يصعد الخميس بعد عمليات بيع مكثفة

صعد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن انخفاض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ شهر في تعاملات متقلبة قبيل رفع متوقع لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الاوروبي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

في غضون ذلك، اكتسب الين بعض القوة قبل قرار لبنك اليابان بشأن السياسة النقدية الجمعة، حيث ارتفع إلى 145.11 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر الجاري.

وانخفض الدولار بشكل حاد في الأيام الأخيرة مع تحسن معنويات المستثمرين إزاء مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- يفكر في إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

ووصل اليورو يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر عند 1.0094 دولار قبل أن يعكس مساره.

وانخفض في آخر التداولات 0.13 % إلى 1.0066 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5 %، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاما.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.16 % إلى 109.73، بعد أن ارتد عن انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ شهر عند 109.53 في وقت سابق من يوم الخميس. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.27 % إلى 11596 دولار.

كما صعد الين في أحدث التعاملات 0.52 % أمام الدولار إلى 145.67. وشهد الين تداولات متقلبة بعدما أثير عن تدخل الحكومة لدعمه يومي الجمعة والاثنين.

ولا تزال الأسواق تتوقع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل، على الرغم من أن العديد من المستثمرين يتوقعون تطبيق زيادة أقل في ديسمبر المقبل.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.18 % إلى 0.6483 دولار أمريكي، حيث أدت بيانات تضخم مرتفعة إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي الأسترالي لرفع أسعار الفائدة بحدة أكبر.