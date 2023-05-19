سعر الدولار يصعد الجمعة وسط تفاؤل إزاء محادثات سقف الدين الأمريكي

اقترب سعر الدولار من أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبًا مقابل الين، اليوم الجمعة، ودفع اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، إذ أثار التفاؤل بشأن محادثات سقف الدين الحكومي في واشنطن توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المفاوضون الديمقراطيون للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنهم يحرزون “تقدمًا مطردًا” في المحادثات مع الجمهوريين، بهدف تجنيب الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد الديون،

وذلك بعد أيام فقط من تأكيد بايدن، والجمهوري كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، عزمهما على إبرام اتفاق قريبًا لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وأدّى ذلك إلى تهدئة المخاوف من تخلف كارثي غير مسبوق عن السداد، مما دفع الأسواق إلى مراجعة توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أدّت البيانات، التي تشير إلى انخفاض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، الشهر المقبل؛ في محاولة للسيطرة على التضخم.

وظلّ الدولار مرتفعًا في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، وسجل في أحدث التعاملات 138.47 ين، بعد أن اقترب من أعلى مستوى في نحو ستة أشهر عند 138.75 مقابل الين في الجلسة السابقة.

ويتجه الدولار نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% مقابل العملة اليابانية، في أكبر ارتفاع له منذ فبراير.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى، في أكثر من سبعة أسابيع، عند 1.0760 مقابل الدولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.07% إلى 103.57 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى في شهرين، والذي سجله، يوم الخميس، عند 103.63 نقطة.

واتجه المؤشر صوب الارتفاع، للأسبوع الثاني على التوالي، بنحو 0.9%.

ووفقًا لأداة (فيد ووتش)، التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، تتوقع أسواق المال حاليًّا بنسبة 33% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، الشهر المقبل، مقارنة مع توقعات بنحو 10% فقط في الأسبوع السابق.

كما خفّض المتعاملون التوقعات بشأن حجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، مع توقع رفع الأسعار فوق 4.6% بقليل، بحلول ديسمبر.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على خلفية السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وفي ظل زيادة الإقبال على المخاطرة. وتزيد العوائد مع انخفاض أسعار السندات.

واستقرّت سندات الخزانة لأجل عامين عند 4.2510%، في حين سجلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات في أحدث التعاملات 3.6402%.

ومن بين العملات الأخرى، انخفض الجنيه الإسترليني 0.1 %إلى 1.2396 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.6635 مقابل الدولار.

وتراجع اليوان في كل من التعاملات داخل الصين وخارجها إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي، مع ارتفاع الدولار والمخاوف من تعثر التعافي الاقتصادي في الصين.