سعر الدولار يصعد الجمعة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

انخفض الين إلى أكثر من 145 مقابل الدولار يوم الجمعة، ما أثار مخاوف المتعاملين من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه، بينما ارتفع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتترقب الأسواق يوم الجمعة مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، والذي سيصدر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وسيقدم أحدث دلائل عما إذا كانت الأسعار تتراجع في أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير البيانات، التي صدرت أمس الخميس وأظهرت متانة الاقتصاد الأمريكي، إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتحرك لرفع أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح التضخم.

كما أدت البيانات إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 14 نقطة أساس يوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية مارس

كما صعدت أسواق العملات الأجنبية فارتفع مؤشر الدولار 0.35 % يوم الخميس، كما زاد أمام اليورو الذي انخفض 0.45%.

واستقرت الأسواق يوم الجمعة في التعاملات الأوروبية المبكرة مع استقرار اليورو عند 1.0857 مقابل الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.2617 مقابل الدولار.

وساعدت المكاسب الدولار أيضا في الصعود إلى 145.07 ين في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، ليسجل أعلى أداء له في سبعة أشهر وقرب مستوى دفع السلطات اليابانية للتدخل لدعم العملة في الخريف الماضي، ومع ذلك، أخفق الدولار في الحفاظ على هذه المكاسب واستقر في ختام التعاملات عند 144.88 ين.

وحذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة، في أحدث تصريحات لوزراء ومسئولين حكوميين، من انخفاض الين بشكل كبير، لكنه لم يصل إلى حد القول إنه يشعر “بقلق عميق” أو يعلن نيته اتخاذ “خطوات حاسمة”، وهي العبارات التي استخدمها تمهيدا لآخر مرة تدخلت فيها السلطات في سوق العملات.

وأظهرت مسوح رسمية يوم الجمعة أن نشاط المصانع في الصين انخفض للشهر الثالث على التوالي في يونيو حزيران وزاد ضعف القطاعات الأخرى، مما أدى إلى هبوط اليوان في البداية.

وتراجع اليوان في التعاملات داخل الصين إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر عند 7.266 مقابل الدولار، وانخفض في التعاملات خارج الصين إلى 7.277 مقابل العملة الأمريكية منذ نفس الشهر أيضا.