سعر الدولار يصعد الثلاثاء بعد صدمة صينية

صعد سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع وجود الطلب على هذا الملاذ الآمن في ظل فشل تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الصيني في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، بنسبة بـ 0.22%. وكذلك صعدت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 0.60% إلى 3.876%، مرتدًا من أدنى مستوى له في شهر واحد.

وخفض البنك المركزي الصيني، أو بنك الصين الشعبي، سعر الفائدة الأساسي المعياري على القرض بمقدار 10 نقاط أساس في وقت سابق يوم الثلاثاء، وهي خطوة انتشرت على نطاق واسع في ضوء مكافحة بكين لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ.

ومع ذلك، فإن هذا الحجم من الانخفاض في المعدل خيب آمال بعض الذين شعروا بالقلق من أن هذه الخطوة لن تكون كافية لدعم الثقة، مع تضرر قطاع العقارات الصيني بشكل خاص.