سعر الدولار يصعد الإثنين مع عودة مخاوف التضخم بعد مفاجأة أوبك+

سجل سعر الدولار صعودا خلال تعاملات اليوم الإثنين إثر عودة المخاوف بشأن التضخم بعد الإعلان المفاجئ من جانب كبار منتجي النفط خفض الإنتاج بصورة أكبر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاء إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بعد بيانات أظهرت يوم الجمعة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بصورة طفيفة في فبراير بعد ارتفاعه بصورة كبيرة في الشهر السابق، وأظهر التضخم بعض المؤشرات على التهدئة رغم أنه لا يزال مرتفعا.

وهبط اليورو 0.44% إلى 1.0791 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.0788 دولار، فيما تراجع الين الياباني 0.46% إلى 133.41 للدولار.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.2277 دولار بانخفاض 0.45%. وزاد الدولار 0.32% مقابل الفرنك السويسري.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.078% إلى 103.01، متجاوزا عتبة 103 للمرة الأولى في أسبوع.

وتسببت تخفيضات تحالف أوبك+ في قفزة لأسعار النفط بأكثر من 6% يوم الإثنين.

وجاء الإعلان عن التخفيضات قبل اجتماع افتراضي للجنة الوزارية لأوبك+، التي تضم ممثلين عن السعودية وروسيا، والذي كان من المتوقع أن يجدد الالتزام بالتخفيضات البالغة مليوني برميل يوميا المعمول بها بالفعل حتى نهاية عام 2023.

وبدلا من ذلك، أعلن منتجو النفط يوم الأحد عن مزيد من التخفيضات للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وعلى صعيد العملات المشفرة تراجعت عملة بتكوين في آخر تداول 2.43% إلى 27703.00 دولار. وهبطت عملة إيثريوم في أحدث تداول 2.27% إلى 1776.40 دولار.