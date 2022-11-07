سعر الدولار يصعد الإثنين مع تمسك الصين بقيود «كورونا»

ارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط تدهور المعنويات في أعقاب تصريحات الصين التي أكدت فيها على التزامها بقيودها الصارمة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ما يبدد الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك لثاني أكبر الاقتصادات العالمية، والذي سجل في وقت سابق انتعاشا كبيرا في الأصول ذات المخاطر العالية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

قالت الصين في مطلع الأسبوع إنها ستستمر في نهجها الصارم الخاص بالتعامل مع حالات “كورونا” فور ظهورها، مما لا يعطي دلالة تذكر على أنها ستخفف استراتيجيتها الرامية إلى الوصول إلى “صفر كوفيد” بعد نحو ثلاث سنوات من ظهور الجائحة.

ارتفع سعر الدولار بنسبة 0.9% أمام اليوان الصيني في الخارج ليسجل 7.237 في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات ذات الحساسية للمخاطر، من بين أكبر الخاسرين حيث انخفض كلاهما بنسبة 1% تقريبا.

انخفض الدولار الأسترالي 0.66 % إلى 0.6427 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7 % إلى 0.5887 دولار.

استفادت العملتان بشكل كبير من الارتفاع الكبير يوم الجمعة – حيث ارتفعت بما يقرب من 3 بالمئة عندما اكتسبت التكهنات بأن الصين قد تنهي قيودها بشأن فيروس كورونا قوة دفع وعززت الرغبة في المخاطرة.

من جهة أخرى، انخفض الجنيه الإسترليني 0.42% إلى 1.1324 دولار، كما تراجع اليورو 0.3 % إلى 0.9930 دولار، ليتراجع عن صعوده بنسبة 2 % تقريبا يوم الجمعة.

وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: “من المرجح أن يكون أي ارتفاع في الدولار الأسترالي وكذك العملات الأخرى قصير الأجل نظرا لأن الصين لا تزال ملتزمة جدا بنهجها (الصارم) تجاه تفشي فيروس كورونا”.

وارتفع الدولار أيضا أمام الين الياباني بنسبة 0.26 % إلى 147.05.