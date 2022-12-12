سعر الدولار يصعد الإثنين مع استمرار الضغوط التضخمية

سجل سعر الدولار الأمريكي صعودا خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد أن أظهرت أرقام ارتفاعا في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وإذكاء المخاوف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة الماضية أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 % في نوفمبر و7.4 % على أساس سنوي في زيادة مفاجئة طفيفة عن التوقعات بارتفاع المؤشر 0.2 % و 7.2 % بالترتيب.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.27 % إلى 1.22335 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.34 % إلى 0.6773 دولار.

وانخفض اليورو في آخر تعاملات 0.1 % إلى 1.0520 دولار.

وارتفع الدولار 0.12 % مقابل الين الياباني إلى 136.73 وارتفع مؤشر الدولار أيضا مقابل سلة من العملات 0.04 % إلى 105.09.

وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية بشكل طفيف إلى 6.9730 للدولار مدعوما بالتفاؤل المستمر بشأن تخفيف الصين لقيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.