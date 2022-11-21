سعر الدولار يصعد الإثنين تخوفا من تزايد إصابات كورونا في الصين

صعد سعر الدولار الأمريكي بقوة مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في الوقت الذي هبط فيه سعر اليوان الصيني وسط تراجع حاد في معنويات المستثمرين جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتشديد القيود في بعض المدن بالصين، أكبر بلد في العالم من حيث الكثافة السكانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجلت العاصمة الصينية بكين حالتي وفاة في 20 نوفمبر في الوقت الذي حثت فيه المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة الناس على التزام منازلهم يوم الإثنين مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

وألقت الإصابات المتزايدة والوفيات الجديدة بظلال من الشك على آمال تخفيف القيود الصارمة التي تخنق الاقتصاد.

وسجل سعر اليوان الصيني في التعاملات الداخلية 7.1451 للدولار وهبط إلى 7.1708 وهو أضعف مستوى له منذ 11 نوفمبر الجاري.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.412% إلى 107.330 يوم الإثنين، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر.

وارتفع المؤشر 0.5 في المئة الأسبوع الماضي محققا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ شهر مع تدفق المستثمرين على عملة الملاذ الآمن.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققها يوم الاثنين، لا يزال المؤشر في طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري له منذ يوليو 2020.