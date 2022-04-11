ارتفع سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بمساعدة استمرار قوة عوائد السندات الأمريكية، في حين تلقى سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” دعمًا من تقدم إيمانويل ماكرون بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

في تمام الساعة 2:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:55 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، على مستوى مرتفع بنسبة 0.2٪ عند 99.987، واستمر في إظهار قوته بعد ارتفاعه بنحو 1٪ الأسبوع الماضي.

وقد حصل الدولار على فائدة من قرار الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس ويبدو أنه مستعد لمواصلة الارتفاع مع تقدم العام.

وقد صرح جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- في سانت لويس، الذي يقف في الجانب المتشدد من النقاش، في أواخر الأسبوع الماضي أن البنك المركزي بحاجة إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية بمقدار 3 نقاط مئوية أخرى بحلول نهاية العام.

وارتفع العائد القياسي لعشر سنوات مرة أخرى اليوم الإثنين، مضيفًا سبع نقاط أساس أخرى إلى أعلى 2.77٪، حيث استعد المتداولون لهذا التحول.

وقال المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة إن: “قلة من البنوك المركزية ستكون قادرة على مضاهاة وتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام ويجب أن يظل الدولار قويًا – خاصةً مقابل عائدات منخفضة من الين الياباني واليورو”.

وقد ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.8٪ إلى 125.36، مع معاناة الين حيث يحتفظ بنك اليابان بعائداته بالقرب من الصفر، في تناقض مباشر مع موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، ارتفع سعر العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو إلى 1.0880، حيث تلقى دعمًا من نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث حصل إيمانويل ماكرون الحالي على أعلى عدد من الأصوات.

وسيواجه ماكرون منافسة اليمين المتطرف مارين لوبان في 24 أبريل. حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق سيكون ضيقًا للغاية، لكن بداية ماكرون القوية أعطت بعض الثقة للأسواق التي تشعر بالقلق بشأن الحمائية التي تتبعها لوبان، على الرغم من أنها لم تعد تؤيد التوقف عن استمرار اليورو.

في حين يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ويواجه صعوبة في موازنة ارتفاع أسعار المستهلكين مقابل الضغط على النمو من الحرب في أوكرانيا.

وكان الأعضاء الأكثر تشددًا في المجموعة يضغطون على البنك المركزي لكبح جماح سياساته التيسيرية على الفور، ولكن في حين أن البنك المركزي يمكن أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول التراجع في عمليات شراء الأصول، فمن غير المرجح أن يقدم أي تلميحات صريحة حول الزيادات.

وقد انخفض سعر العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.2993، بعد أن تباطأ النمو في المملكة المتحدة بشكل حاد أكثر من المتوقع في فبراير، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪، منخفضًا من 0.8٪ في يناير.

وانخفض سعر العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي بنسبة 0.4٪ إلى 0.7429، منخفضًا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مع انخفاض أسعار خام الحديد، في حين ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 6.3727 على خلفية نمو مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي، ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعين عليه التعامل مع الضغوط التضخمية من الغزو الروسي لأوكرانيا وتفشي كوفيد-19 الأخير.