سعر الدولار يصعد الأربعاء مع التركيز على مخاطر التخلف عن سداد الدين الأمريكي

صعد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء مستفيدا من مكانته كملاذ آمن في ظل احتمال التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة، إذ قلص المتعاملون مراهناتهم على أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة قريبا في أعقاب إعلان بيانات الإنفاق الاستهلاكي.

ويقترب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف الدين الأمريكي، لكن لم يتم التوصل لشيء ملموس بعد.

وصعد مؤشر الدولار 0.3 % إلى 102.96 مقابل سلة عملات رئيسية وهو أعلى مستوى منذ مطلع أبريل.

وزاد الدولار 0.4 % مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 136.99 ين، وصعد 0.5 % مقابل الإسترليني إلى 1.2422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل

واستقر الدولار النيوزيلندي بشكل عام عند 0.6232 دولار.

وانخفض اليورو 0.3 % إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0831 دولار.

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 19.75 مقابل الدولار. وتواجه العملة ضغوطا منذ أن أدت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى توقعات بتمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه وسياساته الاقتصادية غير التقليدية،