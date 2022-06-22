سعر الدولار يصعد الأربعاء قبل دقائق من شهادة باول

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء مع توقع تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحزم بشأن التضخم خلال شهادته أمام الكونجرس، بينما انخفض الجنيه الإسترليني في أعقاب المزيد من بيانات التضخم المرتفعة.

وفي الساعة 03:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:05 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.4٪ عند 104.650.

وتُعد بداية شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لمدة يومين أمام الكونجرس الحدث الرئيسي يوم الأربعاء، حيث يبحث المستثمرون عن مزيد من الأدلة حول ما إذا كان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية على البطاقات في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو.

وقال المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة إن “المدخلات الكبيرة القادمة من الدولار ستكون عندما يسلم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شهادته نصف السنوية عن السياسة النقدية إلى مجلس الشيوخ – والتي يجب أن يكون الحكم من الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متشددًا ويعني أن أي جانب هبوطي للدولار […] من المرجح أن يكون محدودًا”.

في حين يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل في يوليو، وصرح رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي توماس باركين أمس الثلاثاء أن توجيه باول بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في يوليو هو ” مسؤول”.

كما ساعدت الأخبار التي تفيد بأن الرئيس بايدن كان يبحث عن إجازة ضريبية مؤقتة على البنزين الدولار أيضًا، مع استعداد الحكومة الأمريكية لاستخدام الفسحة المالية لتخفيف بعض آلام المستهلكين التي تأثر بها ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال محللو آي إن جي إن: “السياسة المالية الأكثر مرونة يمكن أن توفر مجالاً أكبر لمحافظي البنوك المركزية للتغلب على عاصفة التضخم بمعدلات أعلى ومزيج فضفاض من السياسة المالية النقدية المتشددة يعد أخبارًا جيدة بشكل عام للعملة”.



في حين انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو 0.5٪ إلى 1.0473، وانخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي الحساس للمخاطر 1.1٪ إلى 0.6895، بينما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلى 136.31، بعد أن وصل إلى 136.71 في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1998، مع ارتفاع الين بسبب للفجوة الآخذة في الاتساع بين العوائد على السندات الحكومية اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية.