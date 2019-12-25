سعر الدولار يصعد إلى 16 جنيها ًفي 16 بنكًا محليًا وأجنبيًا

بلغ سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2019 عند مستوى 16 جنيه بنحو 16 بنكًا حكوميًا وخاصًا وذلك بعدما كان قد تراجع بشكل مفاجئ تحت هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر صرف الدولار 16 جنيها ببنوك “كريدي أجريكول، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، والمصرف المتحد، وعوده مصر، والمشرق، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، ومصر إيران، وHSBC، والإمارات دبي الوطني، والتنمية الصاعية، والكويت الوطني”.

أعلى سعر بالسوق

وبلغ الدولار 16.01 جنيه كأعلى سعر للشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

بينما استقر متوسط سعر الدولار بالبنوك عند مستوى 15.99 جنيها للشراء و 16.09 للبيع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 25-12-2019 وهو نفس المستوى الذي سجله أمس، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وكان سعر الدولار قد تراجع بنحو 6 قروش دفعة واحدة يوم الإثنين من الأسبوع الماضي،ليكسر مستوى 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017، كنتيجة لتلقي السوق تدفقات نقدية قوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية بقيمة قاربت 500 مليون دولار، حسبما نقلت تقارير صحفية عن مسئول بالبنك المركزي المصري.

المركزي يطلق الحرية للبنوك

يذكر أن “المركزي” أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي في تصريحات مؤخرا إن مصر تلقت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلي.

وتتوقع شركة فاروس للأبحاث تداول الدولار بين مستوى 16.5 و 17.1 جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2023.