سعر الدولار يسجل 24.59 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار 24.59 جنيه للبيع في ميد بنك، الكويت الوطني، وبنك HSBC، وبلغ 24.58 جنيه للبيع – بخلاف البنك المركزي المصري – في بنوك (أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، المشرق، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي، الإسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وبنك قطر الوطني).

وسجل سعر شراء الدولار 24.56 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، و24.53 جنيه للشراء في ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

أما عن سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار في البنك المركزي المصري، فقد سجل 24.60 جنيه للبيع، و24.52 جنيه للشراء.

وبلغ أقل سعر صرف للدولار في القطاع المصرفي المصري، 24.53 جنيه للبيع في بنك مصر والبنك البنك الأهلي المصري، وكذلك سجل أقل سعر لشراء الدولار 24.48 جنيه في بنك كريدي أجريكول، مصر، بلوم، قناة السويس، الأهلي المصري، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وبنك قطر الوطني.

وينعقد الاجتماع الأخير لهذا العام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 22 ديسمبر القادم، وهو الاجتماع الذي يترقب الجميع قراره بشأن سعر الفائدة، وما إذا كان سيتقرر تثبيته أم رفعه.