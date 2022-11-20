سعر الدولار يسجل 24.52 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم

سجل سعر بيع الدولار اليوم الأحد 20-11-2022 مبلغ 24.52 جنيه في بنوك (الاستثمار العربي، ميد بنك، مصرف أبوظبي الإسلامي، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي، الإسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، بنك قطر الوطني، وبنك HSBC).

بينما وصل سعر شراء الدولار 24.50 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك لاستثمار العربي، و24.47 جنيه للشراء في ميد بنك، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

وسجل أقل سعر لبيع الدولار 24.47 في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، و أقل سعر لشراء الدولار 24.42 في بنك كريدي أجريكول، مصر، بلوم، قناة السويس، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، وبنكHSBC.

وينعقد الاجتماع الأخير لهذا العام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 22 ديسمبر القادم، والذي سيتقرر فيه إما تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها.

وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ اجراءات جريئة في اجتماع استثنائي انعقد في يوم 27 من شهر أكتوبر الماضي، والذي تقرر فيه اتباع سياسة سعر صرف مرن للعملة المحلية، لتحدد قيمته بناء علي قوي العرض والطلب في السوق، وكذلك رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%).