سعر الدولار يسجل صعوداً طفيفاً الأسبوع الماضي بالبنوك المصرية وشركات الصرافة

تدور أسعار شراء وبيع الدولار داخل شركات الصرافة المصرية بين 15.92 إلى 15.95 جنيهاً للشراء و 16.02 إلى 16.05 للبيع

صعد سعر الدولار بشكل طفيف أمام الجنيه فى تعاملات الأسبوع الماضي بواقع قرشين تقريبا ليسجل متوسط 15.93 جنيهاَ للشراء و 16.03 جنيهاً للبيع يوم الأربعاء الماضى بالمقارنة مع 15.918 و 16.018 جنيهاً للشراء والبيع بنهاية تداولات الخميس قبل الماضي.

وكانت متوسط أسعار الدولار ارتفعت بنحو 41 قرشًا من الأسبوع الأخير من فبراير حتى نهاية تعاملات الخميس قبل الماضي، بينما خلال الشهر الأخير فقد الدولار 21.5 قرش من قيمته بسبب زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. حسب بيانات البنك المركزي المصرى.

وحصلت الحكومة المصرية على نحو 2.7 مليار دولار قرضا عاجلا من صندوق النقد الدولي، بجانب صرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار من إجمالى 5.2 مليار دولار قيمة اتفاق آخر مع الصندوق لأجل عام.

وساهمت اتفاقات صندوق النقد بجانب طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لنحو 38 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 36 مليارًا في مايو . سعر الدولار اليوم امام الجنيه

وأعلن مسئول بالبنك المركزي المصرى، عن قيام الصناديق والمؤسسات والمستثمرين الأجانب بضخ 3 مليارات دولار فى أذون الخزانة المحلية خلال شهر منها مليار دولار آخر يومين من الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم الجمعة 24 يوليو 2020

استقر سعر الدولار فى البنوك المصرية وشركات الصرافة اليوم الجمعة 23 يوليو 2020 نظرا للأجازة الأسبوعية للبنوك العاملة فى السوق المحلى والتى تكون يومى الجمعة والسبت.

وتوقفت البنوك عن العمل يوم الخميس الماضى بمناسبة الإحتفال بثورة يوليو 1952.

ومن المقرر عودة البنوك المصرية للعمل يوم الأحد المقبل الموافق 26 يوليو واستقبال جميع العملاء داخل ما يزيد عن 4000 فرع تتبع 38 بنكا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

أعلى سعر للدولار فى مصر

وفق تعاملات الأربعاء الماضى، عرض 17 بنكاً، شراء وبيع الدولار بأعلى سعر بلغ 15.94 جنيه و 16.04 جنيه على التوالى.

ضمت القائمة كل من : بنك بلوم مصر ، الأهلى الكويتى، مصرف أبوظبي الإسلامي ، المصرى الخليجى، قناة السويس ، عوده مصر ، بنك المشرق ، بنك الكويت الوطنى.

بالإضافة الى بنك تنمية الصادرات، بنك الإستثمار العربى، البنك الأهلي المتحد، بنك التنمية الصناعية ، بنك الإمارات دبي الوطنى، بنك أبوظبى الأول، المصرف العربى الدولى، بنك HSBC ،بنك قطر الوطنى الأهلى.

سعر الدولار فى البنك الأهلي وبنك مصر

عرضت 4 بنوك محلية كبرى شملت كل من: البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجاري الدولى و البنك العربي الأفريقى الدولي ، تداول سعر الدولار عند أقل مستوى فى تعاملات يوم الأربعاء الماضي بفارق قرشين عن قائمة البنوك السابقة ، ليسجل 15.92 جنيهاً للشراء و 16.02 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار فى شركات الصرافة المصرية

تدور أسعار شراء وبيع الدولار داخل شركات الصرافة المصرية بين 15.92 إلى 15.95 جنيهاً للشراء و 16.02 إلى 16.05 للبيع.

وأعلنت شركة مصر للصرافة إحدى شركات بنك مصر عن سعر الدولار أمس الخميس بواقع 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.