ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين اليوم الثلاثاء، بينما نزل سعر اليورو إلى أدنى مستوى منذ مارس من العام 2020، إذ أدت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لدعم العملة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسيين، 0.2 بالمئة إلى 101.92 نقطة.

وهبط سعر اليورو 0.3% إلى 1.068 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس من العام 2020 عندما كانت الأسواق مضطربة بفعل المخاوف من انتشار “كوفيد-19”.

وتضرر اليورو بسبب المخاوف حيال تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الإقليمي الأوروبي وأيضا بسبب التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتحرك بشكل أبطأ بكثير من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

قال المحللون في وستباك في مذكرة: “ما زال الرهان على مزيد من الارتفاع (لمؤشر الدولار) رهانا جيدا. مخاطر النمو في الصين آخذة في الارتفاع مع استمرار السلطات في حملة مكافحة كوفيد الشرسة، ولا تزال الظروف فيما يتعلق بأوكرانيا متقلبة، ولا يزال حديث الاحتياطي الاتحادي متشددا كما كان دائما”.

وتراجع سعر اليوان الصيني قليلا في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 6.583 مقابل الدولار لكنه ابتعد عن أدنى مستوى له في 17 شهرا الذي سجله يوم الاثنين مقابل الدولار عند 6.61.

بدأ اليوان يتعافى بعد أن قال بنك الشعب الصيني في وقت متأخر من مساء الإثنين إنه سيخفض حجم احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك مما بدد بعض مخاوف السوق.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2722 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2020 ليل الإثنين.

وسجل سعر الدولار الأسترالي 0.7182 دولار دون تغير يذكر لكنه أعلى من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه ليل الاثنين بعد أن أثرت الإغلاقات في الصين على أسعار السلع الأولية.

وهبط سعر الدولار مقابل الين 0.2% إلى 127.85، وتمكنت العملة اليابانية من التعافي قليلا هذا الأسبوع من أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 129.40.

وصعدت عملة بيتكوين المشفرة 0.56 % إلى 40668 دولار، فيما سجلت عملة إيثر 3008 دولارات.