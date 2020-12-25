سعر الدولار يسجل تراجعا طفيفا أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي

ارتفع متوسط سعر الدولار طفيفا أمام الجنيه في البنوك المصرية ليختتم تعاملات الأسبوع الماضي، عند 15.653 جنيه للشراء، و15.753 جنيه للبيع، مقابل 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وخلال شهر ديسمبر الجاري، صعد متوسط سعر العملة الأمريكية 5 قروش، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وشهدت العملة الأمريكية منذ بداية ديسمبر الجاري تأرجحا في أسعارها أمام الجنيه صعودًا وهبوطًا.

ومقارنة بنهاية العام الماضي، فقدت العملة الأمريكية نحو 34 قرشًا منذ نهاية ديسمبر 2019، وحتى ديسمبر الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي.

السعر الأعلى للدولار في السوق

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه 15.68 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي أمس الخميس، ليكون بذلك أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية.

أقل سعر شراء

بلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية أمام الجنيه في السوق المصرية نحو 15.64 جنيه لدى 9 بنوك.

والبنوك التسعة هي: مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، فيصل الإسلامي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي الأول -أكبر البنوك الإماراتية العاملة في مصر- 15.64 جنيه للبيع، و15.74 للشراء.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك المشرق

وفي بنك المشرق سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا لدى بنك الإسكندرية مسجلا 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

تداول بنك الاستثمار العربي -أحد البنوك المملوكة لبنك الاستثمار القومي- سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك بلوم نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020

سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي

هبط سعر الدولار الرسمي طفيفا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.637 جنيه للشراء، و15.768 جنيه للبيع، مقابل 15.647 جنيه للشراء، و15.775 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع السابق عليه.

يذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.