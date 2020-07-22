سعر الدولار يسجل ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22-7-2020

سجل سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية ليسجل متوسط السعر وفقًا للبنك المركزي 15.935 جنيها للشراء و16.035 جنيه للبيع، مقابل 15.926 جنيه للشراء و16.026 جنيه للبيع في تعاملات أمس .

سعر الدولار يرتفع قرشًا في عدد من البنوك

وارتفع سعر الدولار بقيمة قرش خلال تعاملات اليوم في بنوك بلوم والأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي وقناة السويس وبنك عوده مصر والمشرق .

كما ارتفع السعر في بنوك الكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والأهلي المتحد والتنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول والمصرف العربي الدولي واتش اس بي سي وقطر الوطني .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية والتعمير والإسكان والعقاري والمصرف المتحد ومصر إيران 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند مستوى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .

كانت أسعار الدولار قد هبطت بنهاية الأسبوع الماضي أمام الجنيه بنحو قرشين لتسجل 15.918و 16.018 جنيه للشراء والبيع مقابل 15.942 و16.042 جنيه للشراء والبيع في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن متوسط أسعار الدولار ارتفعت بنحو 41 قرشًا خلال الفترة من الأسبوع الأخير من فبراير حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما خلال الشهر الأخير فقد الدولار 21.5 قرش من قيمته بسبب زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق حصول مصر على نحو 2.7 مليار دولار كقرض عاجل من صندوق النقد الدولي، بجانب حصولها على موافقته على برنامج ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل عام، ومؤخرًا ارتفع الاحتياطي الأجنبي لنحو 38 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 36 مليارًا في مايو .

وقال مصدر مصرفي إن الأجانب ضخوا استثمارات في السوق المحلية بقيمة 3 مليارات دولار خلال شهر منها مليار دولار آخر يومين من الأسبوع الماضي.

وتشير أحدث بيانات البنك المركزى، إلى أن نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع سجلت نحو %17.01 بنهاية أبريل الماضى، وهو أقل مستوى منذ أكثر من 10 سنوات، مقابل %17.14 فى مارس، بينما كان المتوسط المسجل خلال عام 2019 أكثر من %21 وخلال 2018 نحو %23.

كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نموًا سالبًا منذ يوليو 2019 وحتى أبريل 2020، وتراجعت بنسبة %13.5 خلال أبريل، و%13.8 فى مارس، %16.1 فى فبراير و%13.7 فى يناير، بينما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنسبة %22.4 فى أبريل و%22 فى مارس و21.6 و %22.4 خلال يناير وفبراير.