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سعر الدولار يسجل أدنى مستوى في 4 أشهر مع توتر وشيك بين الصين وأمريكا

ومقابل الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، استقر سعر الدولار عند 107.15
محمد عبد السند 12:11 م, الخميس, 23 يوليو 20 12:11 م, الخميس, 23 يوليو 20

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سجل سعر الدولار أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات المناظرة في تعاملات اليوم الخميس، ليستأنف هبوطه مع تبني المستثمرين وضعية الانتظار والترقب إزاء توتر بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

ومنحت الولايات المتحدة الصين مهلة حتى غد الجمعة لإغلاق قنصليتها في هيوستون عقب ادعاءات بالتجسس.

وتعهدت الصين بالرد، وتسبب تنامي التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في دفع اليوان صوب أكبر انخفاض في نحو شهرين يوم الأربعاء.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

وانعكس مسار ذلك التراجع يوم الخميس، وقفز اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى مستوى يقل عن سبعة يوانات للدولار.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هذا العام حيال قضايا تتراوح من فيروس كورونا المستجد وهواوي لصناعة معدات الاتصالات إلى مطالبات للصين في بحر الصين الجنوبي وحملة على هونج كونج.

ومقابل الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، استقر سعر الدولار عند 107.15.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” 1.1573 دولار، عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في 21 شهرا البالغ 1.1601 والذي سجله هذا الأسبوع بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي.

وتراجع الدولار الأسترالي من ذروة 15 شهرا إلى نحو 0.7151 دولار أمريكي، بينما سجل سعر الدولار النيوزيلندي مستوى يقل بقليل عن ذروة ستة أشهر التي بلغها أمس الأربعاء عند 0.6678 دولار.

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بقلم محمد عبد السند

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