سعر الدولار يستمر بتوسيع خسائره في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي

استمر سعر الدولار الأمريكي بتكبد المزيد من الخسائر، بعد أن أشار العديد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم لا يفضلون تصعيد وتيرة رفع أشعار الفائدة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وجاء هذا بمثابة إحباط لمعنويات المستثمرين الذين توقعوا قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على خلفية بيانات التضخم المرتفعة للغاية التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ 4 عقود.

وأفاد كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس والر وجيمس بولارد أنهما يميلان نحو زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 26-27 يوليو، بدلا من التحرك بمقدار 100 نقطة أساس، لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد.

وأدت تلك التعليقات في أواخر الأسبوع الماضي إلى دفع الدولار نحو التراجع من أعلى مستوياته في عقدين، مفسحا المجال أمام العملات الأخرى للارتفاع، حيث تشير التوقعات الآن إلى رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس فقط.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، وينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان يحدد خططا للتعامل مع ارتفاع عائدات السندات في دول الجنوب،وخاصة إيطاليا.

وفي الوقت نفسه، تعمل البنوك المركزية الأخرى على تصعيد وتيرة رفع أسعار الفائدة، حيث قام المركزي الكندي بإقرار زيادة قدرها 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مما سبب خسائر للدولار أمام العملة الكندية.

ومن ناحية أخرى، غذت بيانات التضخم المرتفعة في نيوزيلندا الأعلى منذ ثلاثة عقود التكهنات بتحرك الاحتياطي النيوزلندي بشكل أسرع بمقدار 75 نقطة أساس، وأدى ذلك إلى صعود الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في 10 أيام مقابل الدولار.

الدولار الآن

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية – بواقع 0.72% مسجلا 107.211 نقطة.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.80% مسجلا 1.0161 دولارا، بينما تراجع الدولار أمام الين الياباني بواقع 1.28% مسجلا 138.16 ين ياباني.

ومن ناحية أخرى، قفز الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 1.23% إلى 1.2001 دولارا، كما ارتفع الدولار الأسترالي أيضا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.69% إلى 0.6840 دولارا.

وفي نفس الوقت، تراجع الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بنسبة 0.69% ليسجل 1.2942 دولارا كنديا، كما انخفضت قيمة الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.20% ليصل إلى 0.9752 فرانك.