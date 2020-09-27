سعر الدولار يستقر نسبيًا في ختام تعاملات الأحد 27-9-2020

19 بنكًا تعرض سعر الدولار عند أعلى مستوى

تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه قليلًا جدًا بـ البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.707 جنيه للشراء و15.807 جنيه للبيع، مقابل 15.708 جنيه للشراء و15.808 جنيه للبيع الخميس الماضي.

والأسبوع الماضي، ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، قرشًا واحدًا، في حين فقدت العملة الأمريكية نحو 10.47 قرش أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي.

19 بنكًا تعرض سعر الدولار عند أعلى مستوى

عرض 19 بنكًا سعر الدولار أمام الجنيه، عند أعلى مستوى متداول له بالسوق المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

والبنوك التسعة عشر هي: بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، المصرف المتحد، بنك عوده، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك الأهلي المتحد، بنك التنمية الصناعية، البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني.

بجانب بنوك أبوظبي الأول، والتعمير والإسكان، وHSBC، وQNB.

أقل سعر للعملة الخضراء

تداول بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية عند أدنى مستوى لها في ختام تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلي وبنك مصر

تداول البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الأمريكية عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع في ختام تعاملات اليوم.

وبالإضافة إلى بنكى الأهلي ومصر، عرض بنك الإسكندرية والبنك العقاري المصري العربي، الدولار عند نفس المستويات.

أسعار الدولار الرسمية

ارتفع سعر شراء الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، ليسجل 15.99 جنيه مقابل 15.696 جنيه الخميس الماضي، بينما تراجع سعر البيع طفيفا ليسجل 15.825 جنيه، مقابل 15.826 جنيه.

وسعر الدولار الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.