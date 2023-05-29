سعر الدولار يستقر مع تزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية والتفاؤل إزاء سقف الدين

نجح سعر الدولار في المحافظة على استقراره خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط تزايد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة رغم أنباء التوصل لاتفاق حول سقف الدين التي أبعدت بعض الساعين إلى التحوط عن العملة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجل الدولار أعلى مستوى في 6 أشهر أمام العملة اليابانية عند 140.91 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يفقد بعض هذه المكاسب ويجري تداوله في أحدث تعاملات عند 140.39 ين. ويتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية تصل إلى نحو ثلاثة بالمئة مقابل الين.

وجاء التراجع الجديد للين أمام الدولار على خلفية ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تزايد الرهانات على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وتوقف تداول سندات الخزانة الأمريكية في آسيا يوم الإثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

كما أغلقت أسواق المملكة المتحدة يوم الإثنين بسبب عطلة.

وارتفع اليورو أمام الدولار 0.02% إلى 1.0735 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.01% إلى 1.23495 دولار.

وتتوقع أسواق المال الآن بنسبة 62% أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو حزيران، مقابل توقع ذلك بنسبة 26 % تقريبا قبل أسبوع، وفقا لبيانات فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

اتفاق سقف الدين

هيمن التفاؤل على المعنويات في آسيا نتيجة أنباء اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير 2025.

وقال بايدن يوم الأحد إن الاتفاق جاهز للعرض على الكونجرس للتصويت عليه.

وانتشلت موجة التفاؤل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر بعيدا عن أدنى مستوياتهما في ستة أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.41 % إلى 0.6545 دولار بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 % إلى 0.60645 دولار.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.15 % إلى 104.11 نقطة، ومع ذلك ظل بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي عند 104.42 نقطة.

ومن ناحية أخرى استمر الضغط على الليرة التركية لتبقى عند 20.04 ليرة للدولار، بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي عند 20.06 ليرة للدولار يوم الجمعة.